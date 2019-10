Bouwers stilgezet op A12, diverse arrestaties

Doordat agenten bezig zijn met de arrestaties, was de A12 ter hoogte van Voorburg/Den Haag enige tijd in beide richtingen afgesloten. Dat meldde de ANWB op Twitter. Inmiddels is de weg in de richting van Utrecht weer vrijgegeven.

De stoet bestond uit demonstranten die eerder op de dag ondanks de afsluiting van de A12 doorreden richting het centrum van Den Haag en uiteindelijk de Utrechtsebaan blokkeerden. Die vertrokken woensdag aan het einde van de middag weer, in tegenovergestelde richting.

„De weg wordt schoongemaakt en dat gaat nog zeker een uur duren”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.