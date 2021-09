Maatregelen tegen Utrechtse horecazaak om niet checken coronapas

De maatregelen die de gemeente voorbereidt tegen de horecazaak, komen volgens de woordvoerder overeen met wat is afgesproken door de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Een van die afspraken is dat bij het opzettelijk niet willen controleren van de coronapas direct tot sluiting van een zaak of een dwangsom kan worden overgegaan.

Goede sfeer

Volgens de gemeentewoordvoerder was de sfeer in Utrecht zaterdag verder goed. „Het was druk in de stad”, zei hij. Vooral rond middernacht was het even heel erg druk, aangezien alle horecazaken dan volgens de coronaregels de deuren moeten sluiten. „Normaal gaan mensen verspreid over enkele uren naar huis, nu gebeurde dat rond middernacht in een keer. Maar dat vond plaats zonder noemenswaardige incidenten.”