’Facebook kan je leven redden’

Vientiane - Als het niet zo ernstig was, zou je het als een spel kunnen zien: vind de verdwaalde Belg. Een groep Nederlanders hielp maandag vanachter de pc, laptop en smartphone bij een reddingsactie van een zuiderbuur in het diepe oerwoud van Laos. Met slim speurwerk slaagden onze landgenoten erin de man te lokaliseren en hulpdiensten in te schakelen. Mede dankzij hen werd de wanhopige reiziger gevonden.