Weeronline: grote kans op zonnigste jaar ooit

„Geen enkel ander jaar telde van 1 januari tot en met 4 september zoveel zonuren als dit jaar”, aldus het weerbureau. Dat stelt dat als de zon de rest van dit jaar de normale hoeveelheid schijnt, het aantal zonuren uitkomt op 2150 uur en 2022 de boeken ingaat als zonnigste jaar ooit gemeten. Dat record staat nu op 2100 zonuren in 2003.

Het was dit jaar zo zonnig omdat alle maanden zeer zonnig waren. Alleen januari verliep somber maar vanaf maart brak er een reeks van zes zonnige maanden aan: tot en met augustus scheen de zon elke maand 200 uur. Vooral maart verliep met 245 zonuren recordzonnig, tegen gemiddeld 146 zonuren normaal in maart. De meeste uren scheen de zon dit jaar in augustus, dat waren er 289.

’Tropische septemberdagen steeds normaler’

Maandag wordt het in het midden, zuiden en oosten van Nederland ook weer tropisch warm. Maxima van 30 graden en meer waren in september in het verleden een zeldzaamheid, maar komen de laatste jaren steeds vaker voor. In De Bilt is tropische septemberwarmte nog wel zeldzaam.

Een tropische dag komt in het zuidoosten van het land gemiddeld eens in de twee à drie jaar voor. In de vorige klimaatperiode, 1981-2010, kwam het slechts eens in de vijf jaar in september tot een dertiger in het zuidoosten. En daarvoor wast het nog uitzonderlijker.