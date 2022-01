Boa’s in Rotterdams ov hoeven van rechter hun tatoeages niet te bedekken

ROTTERDAM - Boa’s en controleurs in het Rotterdamse openbaar vervoer mogen zichtbaar tatoeages. Dat heeft het hof in Den Haag bepaalt in een zaak tussen vervoersbedrijf RET en het personeel van RET. Volgens het vervoersbedrijf staan zichtbare tatoeages de ’neutraliteit en professionaliteit’ van werknemers in de weg, maar de rechter gaat hier niet in mee.