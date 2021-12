Grote kastanjeboom op Neude in Utrecht valt om: ’Dikke mazzel dat er geen gewonden zijn’

Ⓒ Instagram Politie Utrecht Centrum

UTRECHT - Op de doorgaans drukke Neude in hartje Utrecht is afgelopen nacht een grote kastanjeboom omgevallen. De politie in de Domstad noemt het ’dikke mazzel’ dat daarbij geen slachtoffers zijn gevallen. De boom viel afgelopen nacht om, toen het rustig was op de Neude.