Meisje (9) beroofd van telefoon in Tilburg

Tilburg - Een 9-jarig meisje is maandagavond in Tilburg beroofd van haar telefoon. De dader fietste langs het wandelende meisje, in de omgeving van de Broerestraat, griste haar telefoon uit haar handen en fietste weg. Wat hij niet wist, is dat hij werd ’gevolgd’.