Neushoorn Clara was als ’wonderdier’ grootste superster van 18e eeuw

Binnenland

Australische suikereekhoorn aangetroffen op straat in Purmerend

De vrijwilligers van de Dierenambulance Waterland hebben in Purmerend een wel heel bijzonder dier opgehaald: een suikereekhoorn. Het diertje werd met een gebroken pootje aangetroffen in een struik in de Lotusstraat in de Weidevenne in Purmerend.