Geen rimpels, toch fillers: ’Ik wil dat ze me leuk vinden’

Nog geen rimpeltje te bekennen, maar wel even langs de kliniek om een spuitje te halen. De deur van de cosmetisch arts staat voor een 18-jarige net zo wagenwijd open als voor een pensionado. Daar gaat voorlopig ook geen verandering in komen: onlangs besloot minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) dat ze het onnodig vindt om de minimumleeftijd voor cosmetische ingrepen te verhogen. Zijn 18-jarigen inderdaad volwassen genoeg voor botox en fillers? En in hoeverre laten ze zich beïnvloeden door sociale media?