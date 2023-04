Premium Het beste van De Telegraaf

Experts vrezen comeback IS Dreiging aanslagen in Europa neemt weer toe: ’Helemaal terug bij af’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Slachtoffers van de aanslag op het vliegveld van Kabul in augustus 2021 worden naar het ziekenhuis gebracht. Ⓒ ANP/HH

Zoetermeer - Voor het eerst in jaren neemt de dreiging van terroristische aanslagen in Europa weer toe. Volgens Nederlandse inlichtingendiensten komt het gevaar– net als een kwart eeuw geleden – weer uit Afghanistan. Experts waarschuwen voor een wederopstanding van terreurgroep Islamitische Staat in dat land. Het Westen is daar weg en het broeit weer.