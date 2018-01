Gewelddadige pooier toch vast

Yolanda werd door Abdelilah el Y. jarenlang op zeer gewelddadige manier tot prostitutie gedwongen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De extreem gewelddadige Marokkaanse pooier Abdelilah el Y. die eind vorige maand dreigde vrij te komen, is toch opnieuw vastgezet. Hij zit in vreemdelingendetentie, heeft zijn slachtoffer te horen gekregen. De man is tot ongewenst vreemdeling verklaard en moet het land uit.