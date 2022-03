’Nederlanders gewond bij aanval op basis Oekraïne’

De basis waar het vreemdelingenlegioen aankomt en getraind wordt, bevindt zich op minder dan 25 kilometer van de grens met Polen.

Snitselaar is naar eigen zeggen aangesteld door de Oekraïense ambassade en verzorgt het vervoer naar Oekraïne en houdt contact met de vrijwilligers. De ambassade wil niet bevestigen of ontkennen dat de Nederlander deze rol vervult, omdat zij nooit uitspraken doen over de mensen waarmee ze werkt.

,,Vanochtend had ik contact via WhatsApp met enkele vrijwilligers op de basis die mij meldden dat er onder de Nederlanders ook gewonden zijn”, laat Snitselaar weten.

De gouverneur van de regio Lviv maakte eerder via de berichtendienst Telegram bekend dat er zeker 35 mensen omkwamen en dat er 134 gewonden zijn. Eerder gingen de autoriteiten uit van 9 doden en 57 gewonden.

Familieleden bezorgd

Familieleden in Nederland zijn bezorgd en proberen contact te krijgen. ,,Ik word platgebeld en geappt door familie, maar sinds vanochtend krijg ik ook geen contact meer, ook ik ben bezorgd”, vertelt een aangeslagen Snitselaar.

De coördinator kan niets zeggen over het aantal Nederlandse gewonden. Snitselaar meldt dat hij nu rechtstreeks contact met de Oekraïense kolonel ter plekke probeert te krijgen. ,,Ook vanwege mensen die nu al onderweg zijn of bij de grens staan te wachten om door te reizen naar de basis.”

Dit zouden beelden zijn van de getroffen trainingsbasis bij Yavoriv. Ⓒ twitter

Momenteel zijn er ruim 70 Nederlanders die strijden in het Oekraïense vreemdelingenlegioen. Een deel zit op de basis en een deel is al naar het front vertrokken.

Zo ook Kosovo-veteraan Joyce Koster. Zij vertrok zaterdag met een groep vanaf de basis naar het front, zo liet ze De Telegraaf weten. Zaterdag meldde zij: ,,Ik kan alleen vertellen dat onze groep van 16 man compleet is en we elkaar volledig vertrouwen. We zijn absoluut klaar voor de strijd.”

Geen hulp bij problemen

Het is toegestaan om met een buitenlands leger mee te vechten zolang dit land niet in oorlog met Nederland is, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie weten. Wie in de problemen komt, hoeft alleen niet op hulp te rekenen. Volgens minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken geldt voor Nederlanders een negatief reisadvies naar Oekraïne. Dat betekent dan ook dat hij het niet toejuicht dat vrijwilligers er gaan vechten. ,,Je moet daar nu niet zijn”, vindt de bewindsman.

Huurlingen

De Russische aanval was gericht tegen buitenlandse huurlingen daar, zegt het Russische ministerie van Defensie. Volgens de Russen werden 180 huurlingen ’vernietigd’, net als een grote hoeveelheid buitenlandse wapens. Moskou zei door te gaan met het bestrijden van vreemdelingen die in Oekraïne tegen de Russen komen vechten. Rusland heeft het Westen herhaaldelijk gewaarschuwd voor wapenleveranties aan Oekraïne en noemt westerse wapenkonvooien ’legitieme’ doelwitten.