Politie grijpt in: stomdronken oppas achter kinderwagen

Agenten van politieteam De Heemstraat in Den Haag zagen de vrouw lopen, staat op de Facebooksite van het team. In de kinderwagen bleek een vier maanden oude baby te liggen. De agenten besloten tot een blaastest. Maar in plaats van te blazen, bleef de vrouw zuigen aan het alcoholtestapparaat. Daarop is besloten de vrouw met baby en kinderwagen en al mee te nemen naar het bureau.

De 20-jarige moeder van het kind meldde zich later op het bureau. Omdat de agenten zich zorgen maakten dat de moeder haar baby toevertrouwde aan een dronken oppas, is hulpverlening ingeschakeld.