’Kanteljaar’ 2020 zorgt voor meer meldingen discriminatie

Dit staat in een rapport over discriminatiecijfers dat is geschreven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie.

Minister Kajsa Ollongren noemt het vorige jaar „een kantelpunt in het maatschappelijk debat over discriminatie.” In Nederland werden Black Lives Matter-demonstraties gehouden en het kabinet denkt dat er behoefte is aan een „meer centrale aanpak” van het probleem. De toename in het aantal meldingen is volgens haar dan ook mogelijk deels te verklaren door „een grotere meldingsbereidheid als gevolg van het maatschappelijk debat over racisme en de BLM-demonstraties.”

De demissionaire minister wijst verder op de maatregelen die het kabinet naar aanleiding van de maatschappelijke ontwikkelingen in gang heeft gezet. Zo is recent een profielschets naar de Kamer gestuurd voor de Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme (NCDR). Ook komt er een staatscommissie bestaande uit maximaal tien leden die voor een periode van vier jaar wordt ingesteld. „Deze staatscommissie moet de komende jaren doorlopend inzicht bieden in discriminatie bij de overheid, voorstellen doen voor het voorkomen van discriminatie en de effecten van beleid bewaken”, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer.