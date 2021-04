Twijfels onder 60-plussers over AstraZeneca: ’Je moet voorzichtig zijn met je lichaam’

Everhard van den Brakel, Marianne Bult en Leen van der Poel. Ⓒ Thijs Rooimans, Richard Mouw, Roel Dijkstra

AMSTERDAM - Vaccinatie is de uitweg uit de pandemie. Toch twijfelen sommige 60-plussers over het nemen van een AstraZeneca-vaccin, nu het prikken van 60-minners met het middel is stilgelegd. Huisartsen maken zich zorgen over een afnemende vaccinatiebereidheid. Andere 60-plussers kunnen juist niet wachten om geprikt te worden, ook al is het met AstraZeneca: „Ik voel mij kiplekker.”