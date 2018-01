Zaak Nick Bood uitgesteld

Eigenlijk zou Yasin (16) komende donderdag voor de rechter moeten verschijnen. Dat wordt nu weken, zo niet maanden later. Medeverdachte Mads zou de maandag daarop aan de beurt zijn. Of ook de berechting van Mads doorschuift, is nog onduidelijk. De rechtbank Noord-Holland kon daar vrijdagmiddag vooralsnog geen mededelingen over doen.

Yasin wordt ervan verdacht dat hij de 16-jarige Nick Bood uit Assendelft vorig jaar april neerstak in Zaandam. Bood overleed aan zijn verwondingen. Yasin was destijds 15 jaar oud en zou ruzie hebben gehad vanwege een drugsschuld. De 18-jarige Mads wordt verdacht van medeplegen. Hij zou Bood hebben geschopt en niets hebben gedaan om het fatale geweld te voorkomen.

Donderdag vroeg de advocaat van Yasin aan de rechtbank van Haarlem om uitstel, zodat zijn cliënt een psychologisch onderzoek kan krijgen. Daarmee lijkt hij aan te sturen op jeugd-tbs, wat weer effect kan hebben op de lengte van de celstraf voor Yasin.