John van den Heuvel: Advocaten brengen journalisten in gevaar

„Als er iets mis gaat met journalisten, zijn advocaten als Meijering en Ficq mede schuldig. Omdat ze in mijn optiek cliënten soms ophitsen tegen journalisten. Ze schilderen hen af als handlangers van politie en justitie, als hun verlengstuk. Zo breng je journalisten in gevaar.”

’Hand nooit in eigen boezem’

De verslaggever, die momenteel wordt beveiligd vanwege bedreigingen vanuit motorclub No Surrender, zegt dat de verharding in het criminele milieu mede veroorzaakt wordt door het gedrag van advocaten als Meijering. „Die leggen alle schuld bij journalisten, rechters, mede-advocaten, politie en het Openbaar Ministerie, maar steken nooit eens de hand in eigen boezem (...)”, stelt Van den Heuvel in het interview.

„Een groot aantal cliënten van Meijering stierf door onderwereldgeweld. Toch weigert deze advocaat enige medeverantwoording te nemen en een bijdrage te leveren aan het doorbreken van deze geweldsspiraal.”