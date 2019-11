Curator Philippe Schol herinnert zich weinig van liquidatiepoging

Schol raakte op het bewuste moment buiten bewustzijn en kan zich dan ook niet alles herinneren van wat er precies gebeurd is. „Op een gegeven moment ben ik weggezakt.”

Over de toedracht van de schietpartij en de achtergrond daarvan wil hij niets zeggen om het politieonderzoek niet te belemmeren. „Vooral hoe bepaalde zaken in de media zijn blenad, kan ik me niet in vinden.” Schol heeft inmiddels met rechercheurs gesproken. Over de inhoud van dat gesprek wil het Duitse Openbaar Ministerie niets zeggen.

Schol heeft de afgelopen jaren een paar grote faillissementen in Twente afgewikkeld. Hij werd al geruime tijd bedreigd en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was daarvan op de hoogte. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting en een van de faillissementen. Mogelijk houdt de aanval verband met de ondergang van een sportschool in Enschede.