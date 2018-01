Drie jaar cel en tbs voor steekincidenten

De celstraf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat wilde dat de verdachte acht jaar de gevangenis in ging. De rechtbank meent echter dat drie jaar passend is door het opleggen van de tbs-maatregel. U. is volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar.

U. stak de agent in zijn nek en miste op een haar na de halsslagader. Dit gebeurde in de nacht van 14 op 15 januari toen de diender aan het surveilleren was op het Rembrandtplein. De verdachte deed dit naar eigen zeggen omdat de agent deel uitmaakte van het „systeem.” Tijdens de zitting verklaarde hij dat hij zich de reden niet meer kon herinneren, omdat hij door drugsgebruik een black-out zou hebben gehad.

Twee dagen eerder viel U. een toerist aan in de Amsterdamse binnenstad. Het slachtoffer werd zonder aanleiding bij zijn keel gegrepen en in zijn hoofd en borst gestoken.

De in Duitsland woonachtige U. verzette zich bovendien hevig bij zijn aanhouding, waarbij een andere agent gewond raakte en een derde diender in het gezicht werd gespuugd. Ook op het bureau bleef hij agressief. Hij beledigde politiemensen en probeerde een agent een kopstoot te geven.

De verdachte heeft zich in Duitsland eerder schuldig gemaakt aan geweldsincidenten waardoor politieagenten het slachtoffer waren.