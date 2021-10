Elektriciteit deels terug in Libanon na dag geen stroom

Libanon verkeert in een ongekende economische crisis. Energie is al tijden op rantsoen en is soms maar twee uur per dag beschikbaar. Veel huishoudens gebruiken dieselgeneratoren, maar ook daarvoor is niet altijd brandstof te krijgen. Doordat de waarde van het Libanese pond in een vrije val is geraakt is energie voor velen onbetaalbaar.