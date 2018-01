Venezolaanse boycot kan nog wel even duren

Het overleg start rond 19 uur op Aruba. Namens het Nederlandse Koninkrijk zijn onder andere premier Evelyn Wever-Croes van Aruba en de Curaçaose minister van Economische Zaken aanwezig. Venezuela stuurt volgens de laatste berichten twee ministers en ook een paar andere hoge ambtenaren.

Grenzen dicht

Afgelopen weekeinde sloot president Maduro plots eenzijdig de grenzen met Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat was aanvankelijk voor 72 uur, maar dat is nu al twee keer verlengd. Maduro droeg een aantal redenen aan voor de boycot. Zo wil hij dat er niet langer groenten en fruit naar de ABC-eilanden worden verscheept, omdat daar in zijn eigen land een tekort aan is. Hij stoort zich ook aan de volgens hem illegale uitvoer van producten zoals koper en goud.

Ⓒ Bloomberg

Vanavond wordt tijdens het diplomatieke overleg besproken welke maatregelen het Nederlandse Koninkrijk kan treffen om de smokkel in te dammen. Maar de uitvoer daarvan vergt tijd. Minister Zijlstra verwacht daarom dat de Venezolaanse ban niet heel erg snel zal worden opgeheven.

Bijna tekort aan alles

Het hoog ambtelijke overleg is ook bedoeld om helder te krijgen wat Venezuela nou precies op de lever heeft, legt een hoge Nederlandse diplomaat uit. „Gaat het nou echt om de smokkel, of zit er nog iets anders achter?” Op de achtergrond speelt het waarschijnlijk een rol dat er in Venezuela momenteel ’een tekort aan bijna alles is’, wordt gemeld. „Het is soms makkelijker om anderen daarvan de schuld te geven dan jezelf.”

Ⓒ AFP

Het Nederlandse Koninkrijk wil vanavond in ieder geval regelen dat de onderdanen die vanwege de boycot nog ongewenst vast zitten in Venezuela terug kunnen keren naar eigen land. Het ging om ongeveer 150 mensen. Daarvan zijn er inmiddels zo’n 45 gerepatrieerd. De rest moet nu zo snel mogelijk volgen.