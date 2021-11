Wethouder breekt sleutelbeen tijdens demonstratie met tennislegende Tom Okker

Verhalen achter het nieuws

Sannes broer overleed aan kanker: ’Ruud had niet het gevoel dat hij doodging’

Sanne ten Wolde (31) verloor haar broer - RTL Boulevard-verslaggever en auteur van Ziek Gelukkig - Ruud ten Wolde vorige maand op 29-jarige leeftijd aan kanker. Het afscheid was groots en meeslepend, want Ruud was alom geliefd. Theater De Meervaart in Amsterdam zat vol mensen die hem een laatste eer...