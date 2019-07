Eindhoven Airport tijd dicht wegens ’bedreiging’

De maatregel was in verband met een onderzoek van de Belgische autoriteiten. De marechaussee kon hierover verder geen mededelingen doen, zei de woordvoerster.

Omroep Brabant meldde dat er een melding zou zijn binnengekomen over een Belgische man die het doelwit zou zijn van zware criminelen. Omdat hij op dat moment op de luchthaven zou zijn om iemand op te pikken, rukten politie en marechaussee uit. Volgens de omroep is de Belg op de luchthaven opgespoord en overgedragen aan de Belgische autoriteiten. De Koninklijke Marechaussee wilde dat niet bevestigen. Wat de bedreiging precies was en of de Belgische man een bekende is van de politie, is niet duidelijk.