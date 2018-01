Waarschuwing: levensgevaarlijke drugs in omloop

Instelling Novadic-Kentron, voor verslavingszorg, slaat groot alarm. De ketamine- en cocaïnepoeders die bij verschillende testlocaties in Noord-Brabant aangeleverd werden, testten positief op de stof atropine.

Bij een overdosis atropine worden symptomen waargenomen als rusteloosheid, verwijde pupillen, wazig zien, koorts, paniek, slechte coördinatie, hartkloppingen, verwardheid, hallucinaties, gedaald bewustzijn (tot bewusteloosheid) en epileptische verschijnselen.

Flyers

Met behulp van flyers en sociale media proberen instanties binnen de verslavingszorg nu gebruikers te waarschuwen. De meldingen beperken zich momenteel tot Noord-Brabant en Rotterdam-Rijnmond. Toch kunnen met atropine vervuilde drugs overal in Nederland opduiken, dus pas op!

Vervuilde coke

In 2007, 2005 en 2004 was er in Nederland ook vervuilde coke in omloop. Tientallen cocaïnegebruikers zijn toen ernstig ziek geworden. In 2007 overleed zeker een gebruiker.