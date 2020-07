Advocaat: skypemoord op Maud Steenbeek is verdachte niet aan te rekenen

Dat bleek dinsdag tijdens een pro-formazitting over de schokkende zaak, zo melden media in het land. De verdachte, de 29-jarige Xochil O’N., gaf aan dat de moord hem niet aangerekend kon worden vanwege de ’psychische staat waarin hij verkeerde’.

O’N. verscheen voor de rechtbank in de zuidelijke stad via een videoverbinding vanuit de gevangenis, omdat hij vanwege coronamaatregelen niet lijfelijk aanwezig kon zijn.

Bekijk ook: Nederlandse in Australië doodgestoken tijdens videobellen

Maud Steenbeek – die al meer dan vier decennia in Australië woonde – werd 28 januari in haar eigen huis in Heidelberg, vlakbij Melbourne, overvallen door de indringer. Ze voerde op dat moment in de avonduren een videogesprek met haar broer, die deels kon zien wat er gebeurde.

Achterdeur

De verdachte kwam door de achterdeur binnen en sloeg met een houten peddel de 61-jarige yoga- en pilatesdocente meerdere malen op haar hoofd. De vrouw werd, kort nadat het familielid alarm had geslagen, dood gevonden.

Xochil O’N. plaatste regelmatig merkwaardige foto’s op sociale media, waarop hij onder andere te zien is met een plastic zak over zijn hoofd.

De broer had onmiddellijk in paniek een van haar zonen gebeld nadat hij een veemde man achter haar had gezien en het Skype-gesprek plotseling was beëindigd. De zoon rende daarop naar het huis van zijn moeder, zag O’N., en schakelde hem in een gevecht uit. De vermeende moordenaar werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en twee maanden later beschuldigd van moord.

’Krankzinnige blik’

De verdachte woonde in de buurt van Steenbeek, maar de politie meldde dat na onderzoek was gebleken dat ze elkaar niet kenden. Buren hadden wel gezien dat een vreemde man, die later O’N. bleek te zijn, zeer opmerkelijk gedrag vertoonde in de wijk. Zo klom hij in bomen en onder auto’s. Ook schreeuwde hij onbegrijpelijke teksten over God. Een andere getuige verklaarde dat de man heen en weer rende en een ’krankzinnige blik’ in zijn ogen had.

Verschillende buren hoorden de vrouw wanhopig schreeuwen dat de man ’nu het huis moest verlaten’. Even later zagen ze een bloedende man naar buiten komen, met wonden over zijn armen.

Blauwe helm

Tijdens de zitting droeg de verdachte een blauwe helm. Volgens zijn advocaat David Grace – die pleitte dat zijn cliënt ontoerekeningsvatbaar was en daarom niet zou moeten worden veroordeeld – had hij die op vanwege hersenletsel.

De verdachte blijft voorlopig in hechtenis, bepaalde de rechter-commissaris. Het is de bedoeling dat hij binnen niet al te lange tijd voor het hooggerechtshof verschijnt en dat er een datum voor de inhoudelijke behandeling wordt bepaald. Vanwege het coronavirus heeft de rechterlijke macht grote vertragingen opgelopen in het behandelen van zaken.

Vier familieleden van de Nederlandse waren aanwezig in de rechtszaal. De verdachte had ook een bekende in de zaal zitten, die naar hem zwaaide toen de hoorzitting ten einde was.