EU soepeler bij staatssteun aan KLM

De Europese Commissie komt snel met voorstellen over het versoepelen van de voorschriften wat betreft staatssteun voor de luchtvaartsector en het transport. Eurocommissaris Adina Valean (Transport) heeft dit gezegd in een videovergadering met Europese ministers.

Namens Nederland heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) specifiek gevraagd te kijken naar „alle mogelijkheden voor noodstaatssteun aan de Europese luchtvaartsector”. Daarmee wordt de deur mogelijk opengezet richting een specifieke reddingsactie voor het noodlijdende Air France-KLM. Door de coronacrisis is het aandeel van het bedrijf in een vrije val terechtgekomen en inmiddels zijn de eerste ontslagen aangekondigd.

Van Nieuwenhuizen zei in de videoconferentie dat er in „deze ingewikkelde en lastige tijd onorthodoxe maatregelen” nodig zijn om de gevolgen voor de luchtvaart, het wegtransport, het spoor en de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken. Volgens betrokkenen was er geen lidstaat tegen de versoepeling. In normale omstandigheden houdt het dagelijks bestuur van de EU streng toezicht op het naleven van de regels wat betreft staatssteun zodat bedrijven niet een oneerlijk voordeel genieten in hun concurrentie met anderen. President van de Europese Commissie Von der Leyen heeft eerder al gezegd dat Brussel ’maximaal flexibel’ wil zijn.

De vraag is nu wat Nederland let om de geldkraan voor KLM-AirFrance open te zetten en in welke vorm. Dit infuus komt ook nog eens boven op de ’noodmaatregel overbrugging werkbehoud’ van het kabinet, waardoor het voltallige KLM-personeel de komende maanden 100% doorbetaald wordt.