’Hormuz-missie’ op de lange baan

Een besluit over de missie om een vrije doorvaart in de zeestraat af te dwingen, valt op z’n vroegst half oktober. Een Nederlandse bijdrage lijkt inmiddels minder kansrijk, zo bevestigen Haagse ingewijden. Zij wijzen op de complexe politieke situatie in Iran. „Als Europa de atoomdeal wil redden en betrokkenen zeggen dat ze in dialoog willen blijven, dan is dit niet het moment om een oorlogsvloot te ontplooien”, zegt een bron bij Defensie. Nederland wil daarnaast aankijken hoe de onderhandelingen over in Iran gevangen genomen Britten en Australiërs uitpakken.

Ook speelt mee dat is gekozen voor deelname in EU-verband, als het al doorgaat. Daarmee wilde het kabinet vermijden te worden meegezogen in de Amerikaanse ramkoers richting Teheran. Afgelopen week was over de missie nog op ambtelijk niveau overleg met Frankrijk, initiatiefnemer van de Europese variant van de maritieme missie. Maar de Europese raderen draaien traag.

Het tobben over deelname aan de missie begon al eind juni toen de VS een beroep deed op de NAVO-bondgenoten om mee te helpen bij het afdwingen van een vrije doorvaart in de zee-engte tussen Iran en de Emiraten. De noodzaak daartoe werd alom erkend nadat enkele olietankers waren gegijzeld.

Bekijk ook: VS was bereid om kapitein tanker miljoenen te geven

Mali kan

Het kabinet heeft momenteel ook een Frans verzoek in overweging om militaire trainers te leveren voor Mali. Het gaat om de regio grenzend aan Niger en Burkino Faso, een ander gebied dan waar Nederland de afgelopen vijf jaar met 450 militairen actief was. De regio wordt geteisterd door gewapende opstandelingen en criminele bendes. Het gaat bij het nieuwe verzoek om tien tot tachtig commando’s of mariniers die Malinese special forces kunnen opleiden. Dergelijke aantallen zijn makkelijker te leveren. Bovendien geldt de Sahel voor het buitenlandbeleid als ’aandachtsregio’. Tegelijkertijd zou minister Bijleveld (Defensie) bij deelname iets uit te leggen hebben, aangezien zij de bijdrage aan de VN-missie afbrak om de krijgsmacht op adem te laten komen.

Militair hospitaal Irak

Verder weg lijkt een besluit over een Amerikaans verzoek om mee te helpen een militaire bufferzone op te tuigen in Syrië. De zone moet voorkomen dat Koerden in de verdrukking komen tussen Turkse en Syrische strijdkrachten. Militaire aanwezigheid moet wederopstanding van IS voorkomen. Omdat voor een operatie op Syrisch grondgebied een volkenrechtelijk mandaat ontbreekt, overweegt Nederland in Irak iets extra’s te doen, bijvoorbeeld het leveren van een militair hospitaal. Nederland is al actief in Irak met militaire trainers. In Afghanistan loopt nog een NAVO-missie van 160 militairen, gericht op het opleiden van Afghaanse special forces.

Bekijk ook: Missie Iran