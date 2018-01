Ambassadeur van Trump zegt sorry tegen Nederland

Hoekstra zegt zich niet meer te kunnen herinneren hoe hij tot de uitspraak is gekomen, noch waarop die is gebaseerd. „Ik heb landen door elkaar gehaald. Ik had het fout, en ik weet niet meer hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ik weet wel: het was fout.”

’Hoe vaak moet een mens zeggen dat iets hem spijt?’

Dat hij tijdens de persconferentie de onduidelijkheid over zijn uitlatingen uit 2015 niet wegnam, kwam doordat hij het na zijn beëdiging over andere zaken wilde hebben: de goede relatie tussen Nederland en de VS. Bovendien had hij al spijt betuigd: „Hoe vaak moet een mens zeggen dat iets hem spijt?”

Voor zijn komst naar Den Haag werd Hoekstra in een interview met Nieuwsuur geconfronteerd met zijn uitspraak dat er in Nederland no-gozones zijn waar moslimradicalen de dienst uitmaken en waar auto’s en politici in brand worden gestoken. Aanvankelijk ontkende hij dat hij die uitspraak had gedaan. Hij noemde de aantijging zelfs ’nep-nieuws’.

Volgens Hoekstra was er sprake van een ’miscommunicatie’. „Het was niet zo dat ik dat filmpje uit 2015 op dat moment getoond kreeg. Ik weet niet waarnaar ik refereerde toen ik het over nep-nieuws had.”

Lees morgen het hele interview met Pete Hoekstra in De Telegraaf