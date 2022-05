Oorlog Oekraïne veroorzaakt spanningen op Noordpool

Premium Financieel

Column: Nederland geen kleine speler met uitstoot van CO2

Steeds meer landen – maar ook steden en grote bedrijven – hebben zich aan de klimaatdoelstellingen van de Akkoorden van Parijs gecommitteerd. Duidelijk is dat voor calimero-klimaatcomplexen geen plaats meer is en dat we er alleen komen als we samen de schouders eronder zetten, dat is het idee.