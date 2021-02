Man (73) zakt zelf door ijs als hij andere pechvogel te hulp schiet

Zelf schaatsen durfde Joop van Hastenberg nog niet aan, maar hij wilde wel even kijken hoe het ijs erbij lag. „Een meneer was wel aan het schaatsen en ik zag meteen dat het een goede schaatser was. Maar ineens zag ik hem nergens meer, ik dacht: ’Waar is hij gebleven?’”

De man bleek door het ijs gezakt te zijn. De zeventiger twijfelde geen moment en liep naar hem toe, maar viel vervolgens zelf in het ijskoude water. Gelukkig voor de twee was er een andere man in de buurt die meteen in actie kwam. „Hij pakte een lang touw uit zijn auto en bond dat vast aan een dikke tak. Die gooide hij over het ijs. Zo heeft hij ons er een voor een uit kunnen trekken”, zo vertelt Van Hastenberg aan Omroep Brabant.

De pechvogels hebben uiteindelijk zo’n vijftien tot twintig minuten in het water gelegen. Ze kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Met de nuchtere Brabander gaat het dan ook goed. „De verwarming staat hoog en ik heb een deken gepakt maar verder gaat het prima.” En schaatsen? Dat is hij nog steeds van plan om te gaan doen. „Maar alleen als ik heel zeker weet dat het ijs goed is.”