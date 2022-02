Premium Het beste van De Telegraaf

Drama in België: lichaam van 14-jarige jongen ligt al enkele weken in woning

Turnhout - Op de Kampheidelaan in het Belgische Turnhout is er maar één vraag onder de buurtbewoners: wat is er gebeurd in het huis waar de politie het lichaam van een 14-jarige jongen aantrof? Zes mensen, waaronder de vader van de jongen, werden aangehouden. Het lichaam van het slachtoffer lag er al enkele weken, zo niet maanden. De bewoners zijn Nederlanders van Surinaamse afkomst, en heel gelovig. „We kunnen het misschien zelfs in de richting van een sekte zoeken”, zegt advocaat Bart Vosters, die een van de mensen bijstaat.