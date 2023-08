Rouwende Russen leggen bloemen neer voor Prigozjin bij Wagner-gebouw

Of Prigozjin daadwerkelijk aan boord van het vliegtuig was is nog niet met volle zekerheid te zeggen. Zowel de Russische luchtvaartautoriteit als socialemediakanalen gelinkt aan het huurlingenleger zouden dit hebben bevestigd, maar er gaan ook verhalen rond dat Prigozjin toch in een ander vliegtuig zou hebben gezeten. Hoe het ook zij, voor het PMC Wagner Centre in Sint-Petersburg zijn meerdere Russen samengekomen om te rouwen. Op foto’s is te zien dat zij bloemen neerleggen en kaarsjes aansteken.

Video: Defensie-expert Patrick Bolder over de laatste ontwikkelingen.

