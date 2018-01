EU-parlement houdt helft salaris Farage in

Ⓒ REUTERS

BRUSSEL - Het Europees Parlement houdt per direct de helft van het maandsalaris van de Britse brexit-voorvechter Nigel Farage in. De voormalige leider van de anti-EU-partij UKIP heeft 40.000 euro ontvangen voor een Europees parlementair assistent die in werkelijkheid in Groot-Brittannië voor het nationale bureau van UKIP werkt.