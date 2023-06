Premier Rutte: ’Wiersma mocht van mij blijven’

Volgens Rutte is Wiersma niet door de VVD gedwongen om op te stappen. „De slavernij is afgeschaft”, reageerde Rutte daarover op een vraag bij de wekelijkse persconferentie van de premier. „Hij heeft besloten om te stoppen. Dat heb ik alleen maar te respecteren.” Rutte wilde niet uitweiden over de precieze reden voor Wiersma om te vertrekken. „Er was een kwestie ergens bij een congres”, aldus de premier. „Dat was een nieuwe ontwikkeling. Maar ik heb hem niet gevraagd weg te gaan.”

De premier doelt op het congres over praktijkonderwijs in Bussum, waar Wiersma vorige week maandag te gast was. Wiersma deed daar bij de organisatie zijn beklag over het congresprogramma. Hij wilde eerder aan de beurt komen. Twee personen ervaarden bij dat gesprek ’mondelinge en fysieke intimidatie’. Of Rutte die kwestie met Wiersma heeft besproken, wil de premier niet zeggen. „Wat wij precies bespreken, is echt personeelsvertrouwelijk.”

Video: Rutte stelt dat Wiersma had mogen blijven.

’Ontzettend moeilijk besluit’

Volgens Rutte heeft Wiersma ’een ontzettend moeilijk besluit genomen’. „Dat is nogal wat, om je politieke baan als minister te beëindigen.” De deur bij de VVD blijft voor Wiersma openstaan, aldus Rutte. „Wij zijn ontzettend op hem gesteld en hij deed het heel erg goed als minister. Er is vorig jaar iets gebeurd wat niet gepast was, maar hij was bezig dat op te lossen.”

Rutte zegt verder dat er wat hem betreft geen onderzoek hoeft te komen naar het gedrag van Wiersma. „Ik vind dat je per geval moet bekijken. Ik gelast geen onderzoek, daar gaan anderen over. Maar je moet oppassen dat je altijd een onderzoek instelt. Soms is een goed gesprek beter.”

De VVD hoopt voor de zomervakantie een opvolger voor Wiersma aan te wijzen. Dat gebeurt idealiter vóór de laatste ministerraad, die op 14 juli is. Tot die tijd neemt D66-minister Dijkgraaf (Onderwijs) de taken van Wiersma waar.