Rentree Hiddema geschenk uit hemel voor vermagerd FvD

’Dan zie je je dochter op het asfalt liggen. Dat is echt een horrorscenario’

Anne Schouten werd op dinsdagmorgen 10 maart in Berkhout aangereden door een bus van Connexxion en kwam met haar romp en bekkengebied onder het achterwiel terecht. Wonder boven wonder wist de strijdvaardige tiener deze aanrijding te overleven. Zestien operaties verder klimt ze uit het dal.