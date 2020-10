Brunssummers durven de straat niet meer op

BRUNSSUM - „Tot hier en niet verder”, zegt burgemeester Wilma van der Rijt van het Limburgse Brunssum over de stelselmatige jongerenoverlast in haar gemeente. Tientallen jongeren zorgen er al jaren voor dat bewoners en voorbijgangers zich geïntimideerd voelen door scheldpartijen, vandalisme, vuurwerk en bedreigingen. Vanaf volgende week geldt er in het centrum een samenscholingsverbod van drie maanden voor iedereen van 10 tot 23 jaar.