Agenten Arnhem zoeken massaal naar verdachte na ’ernstig delict’ in park

Agenten omsingelden het park in Arnhem Presikhaaf, op zoek naar een verdachte. Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - Agenten zijn zaterdagavond in Arnhem massaal op de been en omsingelen Park Presikhaaf. Dat doen ze vanwege een ’ernstig delict’ wat zich daar heeft afgespeeld. Ook een politiehelikopter is ingeschakeld.