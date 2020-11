’Circus Maradona’ streek in 2017 twintig dagen neer in Mierlo: ’Het was één groot gekkenhuis’

Mierlo, augustus 2017: Diego Maradona signeert het shirt van een fan. Ⓒ ANP/HH

Mierlo - In het Brabantse dorpje Mierlo waren ze al wat langer gewend aan de aanwezigheid van grote voetbalsterren. Maar wat er in 2017 gebeurde met de komst van Diego Maradona naar Hotel De Brug, sloeg alles. „Circus Maradona was één groot gekkenhuis. Het hotel, maar ook het hele dorp stond op zijn kop.”