Koningsdag dit jaar kouder dan nieuwjaarsdag

De dag begint droog met wat zon. In de middag komen er meer wolken. Later op de middag en in de avond is er kans op regen vanuit het zuidwesten, aldus Weeronline.

Het koninklijk paar viert Koningsdag dit jaar in Rotterdam. Daar wordt het 13 tot 14 graden.

Koningsnacht verloopt droog, maar koud. Het kan zelfs vriezen. Alleen langs de kust is het enkele graden boven nul.