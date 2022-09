Kemphanen Trump en Biden weer op ramkoers: dreigt er een burgeroorlog in de VS?

Buitenland

Biden valt Trump aan in tv-toespraak: ’Hij bedreigt onze republiek’

De democratie in Amerika is in gevaar door Donald Trump en de MAGA-Republikeinen. Dat zei president Biden in een felle toespraak op de Amerikaanse TV. De toespraak van Biden wordt gezien als de aftrap van de campagne voor de cruciale congresverkiezingen van november. Hij hield zijn toespraak op een ...