Donuttheorie gaat erin als koek

De econome Kate Raworth trekt overal volle zalen, zo ook afgelopen week in Rotterdam. Toehoorders betalen grif een tientje voor de lezing. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Na de crisis duikt de ene ziener na de andere op. Ze verkondigen het einde van de economie zoals we die nu kennen en trekken volle theaters. De jongste hype is een Britse econome, Kate Raworth, die op tournee was in Nederland. Haar fans smullen van haar roep om revolutie. Maar er is ook kritiek.