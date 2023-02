Opnieuw tbs-verlenging voor Martin C. die Sybine Jansons (13) doodde

Sybine verdween op 19 januari 1999 in de buurt van haar woonplaats Maarn in de provincie Utrecht. Haar lichaam werd ruim een maand later teruggevonden in een vaart bij Breukelen. C. kwam in beeld als verdachte nadat hij was opgepakt voor twee gewelddadige verkrachtingen, gepleegd in de zomer van dat jaar. Hij was al eerder veroordeeld voor ernstige zedendelicten.

Longstay

De man zit nu op een zogenoemde ’longstay-afdeling’. Er wordt niet actief gezocht naar behandelmethoden. „Uitzicht op begeleide verloven of andere vormen van ’vrijheid’ is er op dit moment niet.” Het lukt C. volgens deskundigen niet om „maatschappelijk verantwoorde vaardigheden te ontwikkelen.”

De advocaat van de man had zich niet verzet tegen een verlenging van de tbs-maatregel, maar wel was gevraagd om een zogeheten zorgconferentie te organiseren. Daarin zou moeten worden gekeken waarom de tbs-behandeling niet goed loopt. Maar de rechtbank vindt zo’n zorgconferentie „nu niet voor de hand liggen. Er is dan ook geen aanleiding om af te wijken van de route die de kliniek voorstelt: eerst zorgen voor stabilisatie en incidentvrij functioneren en dan opnieuw bekijken of er behandelmogelijkheden zijn.”