’Trouwfile’ op 20-02-2020: ’Er was nog maar één plekje vrij...’

De van oorsprong Hindoestaanse Sharita en Shai (44) leerden elkaar elf jaar geleden kennen op het verjaardagsfeestje van een gemeenschappelijke vriend. Voor hem was het liefde op het eerste gezicht, zij keek – als alleenstaande moeder van twee kids – eerst een tijdje de kat uit de boom. Toch heeft het niet lang geduurd voordat de twee zich voornamen om de rest van hun leven, toen nog met zijn viertjes, door te brengen. Ze waren pas een paar maanden samen toen Shai zijn Sharita ten huwelijk vroeg. Dat is inmiddels ruim tien jaar geleden en donderdagochtend gaven ze elkaar dan eindelijk het ja-woord in het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam.

Daar zijn ze overigens niet de enigen: terwijl het bruidspaar en familie poseren op de marmeren trap, komt er een andere trouwstoet voorbij. De bruidegommen feliciteren elkaar: „Mooie dag, hé?” Even verderop is het weer raak: bij de imposante pilaren van het stadhuis poseert een zojuist getrouwd stel, op de banken zit een volgende familie te wachten en daar houdt het donderdag nog niet op. De trouwambtenaren van Rotterdam hebben het druk: er staan in totaal 32 ceremonies op de planning. En dat heeft alles te maken met de datum: 20-02-2020.

Voor Shai en Sharita een datum die ze moésten bemachtigen: „Wij hebben elkaar op de 20e leren kennen, dus ik dacht altijd al: ’Als we gaan trouwen, dan moet de 20 erin voorkomen.’ Deze datum had ik al jaren in mijn hoofd, maar je mag het gemeentehuis pas vastleggen als je in ondertrouw bent gegaan. Dat was nog even spannend. In onze gemeente Capelle aan den IJssel stond alles al volgepland en ook in omringende gemeenten was er geen plekje meer vrij. Toen we vervolgens met Rotterdam contact opnamen, was er nog één plek vrij: om kwart voor 10 in de ochtend.”