Patholoog: Ivana (18) al gewond voor val

Daarnaast had het meisje blauwe plekken op haar beide bovenarmen, zowel aan de binnen- als buitenkant. Dit kan er volgens patholoog Frank van de Goot, die de tweede autopsie uitvoerde, op duiden dat ze tegen haar wil is vastgepakt. Dat scenario wordt momenteel nader onderzocht.

Cocaïne

Er zijn bovendien drugs gevonden in het lichaam van het meisje: cocaïne die al ‘langer’ voor haar dood zou zijn ingenomen. Ook werd mma/pmma aangetroffen, een stof die vergelijkbaar is met de in xtc werkzame stof mdma. Volgens Van de Goot kan de combinatie van cocaïne met de stof pmma dodelijk zijn verlopen.

Opgelucht

De ouders van Ivana reageren opgelucht. Zij zijn ervan overtuigd dat hun dochter om het leven kwam door een misdrijf dat vervolgens door Maleisische autoriteiten in de doofpot werd gestopt. In hun ogen brengen de resultaten van het Nederlandse onderzoek de ware toedracht van Ivana’s dood een stapje dichterbij.

Ivana Smit werd op 30 december herdacht in een zaal met zo’n 750 genodigden. Ⓒ EPA

Familie-advocaat Sébas Diekstra: ,,Er wordt op dit moment nader onderzoek gedaan naar een aantal scenario’s. Daarbij tekent er zich op dit moment langzamerhand één scenario af waar derden een actieve rol in hebben gehad: een potentieel misdrijf. In het belang van het onderzoek maken wij de details hiervan nog niet bekend.’’

Oriënterend onderzoek

Het Nederlandse Openbaar Ministerie startte eind vorig jaar een oriënterend onderzoek naar de dood van Ivana. Inmiddels zijn de autopsierapporten uit Maleisië opgevraagd, maar over de resultaten kan het Landelijk Parket nog niks bekendmaken.

Uit die rapporten hoopt de familie van Ivana ook af te kunnen leiden of het meisje seksueel is misbruikt voor haar dood, aldus Diekstra. Dat was niet meer te achterhalen tijdens de tweede sectie die in Nederland is gedaan.

Ivana Smit (18) stierf op 7 december in Kuala Lumpur, waar zij probeerde haar carrière als model van de grond te krijgen. Na een avond feesten met een rijke Amerikaanse zakenman en zijn vrouw ging ze met hen mee naar huis, een appartement op de 20e verdieping in de Maleisische hoofdstad.

Echtpaar

Rond half acht ’s ochtends had Ivana nog contact met haar vriendje Lukas Kramer. Ze stuurde een selfie en liet weten dat ze bij het echtpaar zou blijven slapen, zodat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Een paar uur later was Ivana dood.

Ivana met haar vriendje Lukas. Ⓒ Lukas Kramer.

Haar naakte lichaam werd op een balkon op de zesde verdieping van hetzelfde gebouw gevonden. Tot op heden blijft het onduidelijk wat er gebeurde met Ivana in de uren tussen het sturen van de selfie en haar dood.

Volgens Maleisische autoriteiten was haar dood een ongeluk, de familie heeft echter altijd geloofd dat zij om het leven kwam door een misdrijf.