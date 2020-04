Mila verloor eerst haar moeder, nu ligt haar vader op de ic met corona

Rechts: Mila Thomas met ouders, links: haar vader aan het werk in zijn restaurant in Amsterdam Ⓒ Eigen foto's

AMSTERDAM - De coronacrisis heeft ook een grote impact op Mila Thomas (28) uit Amsterdam. Terwijl ze net haar moeder verloren is, vecht haar vader op de intensive care tegen corona. Mila hoopt met heel haar hart dat hij ontwaakt en daarna weer in zijn geliefde restaurant kan staan. „Ik had nooit gedacht dat hij zo ziek zou worden.”