Treinen Venlo weer op gang na botsing

Bij de botsing raakte niemand gewond. Ook waren er geen gevaarlijke stoffen in het spel, aldus een woordvoerder van ProRail.

Het ongeval gebeurde op een plek waar op zicht wordt gereden en er geen seinen aanwezig zijn. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. „Wij en de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoeken dit soort incidenten uiteraard om te kijken hoe we ze in de toekomst kunnen voorkomen.” Enkele wagons ontspoorden en moesten na het ongeval weer worden op de rails worden gezet.

Betuweroute

Dit soort ongelukken vinden volgens de zegsman van ProRail een paar keer per jaar plaats. „Maar in dit geval was de locatie erg vervelend, omdat het goederenvervoer naar het buitenland via deze route wordt omgeleid vanwege werk aan de Betuweroute.”

Het reizigersverkeer van Venlo naar Eindhoven en Nijmegen kwam in de loop van de ochtend weer op gang, naar Roermond en Duitsland in de eerste helft van de middag. Ook het goederenvervoer is grotendeels hervat. Alleen de treinen die achter de betrokken goederentreinen stonden kunnen nog niet weg. De verwachting is dat die stremming rond 23.00 uur is verholpen.