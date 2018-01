Terugroepactie Franse babyvoeding uitgebreid

Het doel van deze „radicale beslissing” is om vertragingen en problemen bij het sorteren te voorkomen, zei Le Maire. Deze week was bekend geworden dat door fouten bij verschillende grote supermarktketens in Frankrijk nog steeds ’verkeerde’ producten uit de fabriek werden verkocht.

In een bedrijf van Lactalis werd salmonella van hetzelfde type gevonden dat was aangetroffen bij verschillende Franse baby’s die met salmonella waren besmet. Lactalis was in december met de terugroepactie begonnen.

In ons land haalde Kruidvat in december uit voorzorg babymelkpoeder van het eigen merk uit de winkels. Een van de grondstoffen die voor de melk was gebruikt, kwam uit de fabriek van Lactalis.