Ku Klux Klan-leider (92) in cel overleden

Edgar Ray Killen tijdens de rechtszaak in 2005 in Philadelphia, Mississippi. Ⓒ AFP

Edgar Ray Killen, ooit één van de leiders van de Ku Klux Klan, is donderdagnacht overleden in zijn cel. Dat maak de gevangenis vrijdag bekend. Hij zat daar vanaf zijn tachtigste een lange straf uit voor medeplichtigheid bij de dood van drie activisten in de strijd voor burgerrechten voor zwarten.