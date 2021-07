Universiteit: vinvis Terneuzen werd levend ’aangevaren’ door schip

„In de slokdarm van de vinvis vonden we onverteerd voedsel, een soort planktonkreeftjes, kril noemen we dat. Dat de kril niet in de maag van de vinvis terecht is gekomen, geeft aan dat deze waarschijnlijk vlak voor of tijdens het overlijden is opgegeten. Dat wijst erop dat de vinvis waarschijnlijk niet ziek was”, zegt Lonneke IJsseldijk, bioloog bij de Universiteit Utrecht.

Op de plek waar de vinvis in contact is gekomen met het schip, vonden de onderzoekers een grote onderhuidse bloeding. „Dat is een teken dat de vinvis nog leefde, toen die in contact kwam met het schip”, aldus IJsseldijk.

De gewone vinvis werd aangetroffen op de bulb van het schip, dit is het onderste gedeelte van de boeg.

De gewone vinvis is een beschermde diersoort. Volgens IJsseldijk vormt de scheepvaart een van de grootste bedreigingen voor het dier.