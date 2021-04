In de ban van aliens: ’Als ze vijandig blijken, zijn we enorm de pineut’

Amsterdam - Ufo-onthullingen volgen elkaar snel op. En afgelopen weekeinde kondigde een hooggeplaatste Amerikaanse defensie-expert voor juni ’groot nieuws’ aan. Maar even met beide benen stevig in de klei: wat voor schotels zijn er ooit in het Nederlandse luchtruim waargenomen? En moeten we kosmisch bezoek vrezen of juist toejuichen?